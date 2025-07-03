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В Полтаве возросло количество раненых после атаки РФ: что известно
Сегодняшняя вражеская атака на Полтаву привела к значительному увеличению количества пострадавших — известно о 59 раненых.
Число раненых в результате вражеского обстрела Полтавы возросло до 59 человек. Эта информация постоянно обновляется, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Напомним, российские войска атаковали Полтаву утром, 3 июля, нанеся удар по зданию Полтавского областного ТЦК и СП, а также повредив близлежащие жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, медики и коммунальные службы, оказывая помощь пострадавшим. Среди раненых есть как гражданские, так и военные. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с переломами, осколочными ранениями и другими травмами. В результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб студент местного вуза и бывший военный, демобилизованный из рядов ВСУ.
В результате вражеского обстрела Полтавы возникли два пожара: один — в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, другой — на территории частного жилого дома вблизи Полтавского областного ТЦК и СП.