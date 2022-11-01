В Полтавской области 4 вражеских БПЛА упали на гражданские объекты — ОВА

На территории Полтавской области четыре вражеских беспилотника упали на гражданские объекты.

Об этом сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты", — сообщил чиновник.

В результате падения возник пожар, сейчас на месте работают спасатели, предварительно жертв нет.

Ранее Дмитрий Лунин сообщал, что на территории области были сбиты три вражеских БПЛА.

Оккупанты минувших суток снова нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

В результате атаки было повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

В Киевской области получили травмы два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали в Черкасской области. Также известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Буковине, Кировоградщине.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более 50 российских ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ.

По его словам, немецкая IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом.

В свою очередь, диктатор Путин цинично подтвердил, что массированный ракетный удар по Украине был "местой за флот".

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