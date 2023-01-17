В Полтавской области двое переселенцев по заказу РФ "охотились" на HIMARS: предателей разоблачила СБУ (видео)

Они пытались обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.

В Кременчуге Полтавской области действовала враждебная агентурная сеть, которая в пользу страны-оккупанта РФ пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300.

Об этом сообщает СБУ.

Представители страны-террориста РФ завербовали двух переселенцев с востока Украины, чтобы получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, вовлеченных в их защиту.

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Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также предатели пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777.

Агенты РФ планировали уничтожить украинские военные объекты. Враг хотел их поджечь, чтобы боекомплект в дальнейшем сдетонировал.

Если же у них была информация о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах, они должны были передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками РФ. За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тыс. дол.

Деньги за работу на врага предатели должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.

Однако СБУ предотвратила диверсии. Силовики своевременно уличили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

Установлено, что завербовал их представитель так называемой фейковой "мдб днр" Дмитрий Зипир. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам российской ФСБ.

Следователи СБУ сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия). В настоящее время силовики проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности.

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной части Донецкой области.

Решается вопрос квалификации действий других соучастников задокументированного преступления.

Напомним, в "Краковке" задержали коллаборантку, которая пыталась бежать в Польшу.

давал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет. Как сообщалось, в Славянске Донецкой области учительЗа это его отправили в тюрьму на 8 лет.

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