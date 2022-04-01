В Полтавской области изменили продолжительность комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. Теперь она будет действовать с 21:00 до 6:00 утра. Это на час меньше, чем было раньше.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

В целом комендантский час в регионе был введен с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины.

Как сообщалось, в Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа, а также правил дорожного движения. На блокпостах нарушителям от 28 марта начали вручать повестки на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения Вооруженных сил.