В Полтавской области изменили продолжительность комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В Полтавской области меняется продолжительность комендантского часа.

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Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин.

С воскресенья, 10 апреля, комендантский час будет начинаться в 21:00. Заканчивается в 05.00. Это на час меньше, чем было раньше.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Они есть у работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

Напомним, в Гостомеле и Ирпене продолжается усиленный комендантский час. В общинах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры.

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