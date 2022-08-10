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В Полтавской области к 15 годам приговорили трех участников "ДНР": воевали на стороне врага в Сумской области

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В Полтавской области к 15 годам приговорили трех участников "ДНР": воевали на стороне врага в Сумской области

Фото: pixabay.com

В Полтавской области за государственную измену осуждены три боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Суд назначил жителям Донецкой области наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что в конце февраля 2022-го предатели вступили в так называемую "народную милицию" "Донецкую народную республику". Мужчины служили в разных подразделениях мотострелкового батальона на должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил агрессорки России, а также оружие.

В составе незаконного вооруженного формирования украинцы прибыли на территорию Сумской области. В регионе они выполняли приказы командиров оккупационной армии, обустраивали блокпосты, где проверяли документы, личные вещи и транспортные средства.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, в городе Глухов в Сумской области разоблачили заведующую одним из учебных заведений. Женщина преподавала предмет "Я люблю Украину" и открыто поддерживала войну России и оправдывала зверства оккупантов. Также подозреваемая украла компьютер.

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