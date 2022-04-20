В Полтавской области меняется время комендантского часа

Начиная с четверга, 21 апреля, время комендантского часа уменьшается.

С 21 апреля 2022 года на территории Полтавской области меняется время комендантского часа.

Комендантский час продлится с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

Напомним, на Пасху в Черкасской области будет отменен комендантский час.

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