В Полтавской области меняют время комендантского часа и продажи алкоголя

В Полтавской области с 19 ноября сократили время комендантского часа и разрешили продавать алкоголь до 20.00, а не 18.00, как это было раньше.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Он пояснил, что решение о сокращении продолжительности комендантского часа было принято после многочисленных обращений предпринимателей и жителей области. Проанализировав ситуацию, Совет обороны области принял решение, что с 19 ноября по всей Полтавщине комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

"Традиционно в этих вопросах всегда считаемся с мнением правоохранителей и военных, ведь безопасность – приоритет. В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях – под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать", — говорится в его. сообщении.

Кроме того, принято решение разрешить продажу алкогольных напитков в заведениях торговли и общепита области с 12:00 до 20:00.

"Пошли навстречу бизнесу. Неоднократно получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами", — пояснил Лунин.

К слову, во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и других общественных местах лицам без выданных пропусков. Также под запретом движение транспортных средств. Исключение – объявление тревоги, когда люди могут направляться в бомбоубежища. Обязательно нужно иметь с собой паспорт. В период комендантского часа необходимо также соблюдать светомаскировку.

Напомним, в освобожденном от российских оккупантов Херсоне изменили продолжительность комендантского часа — с 16 ноября 2022 года до отдельного приказа будет действовать комендантский час с 19:00 до 06:30.

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