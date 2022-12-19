В Полтавской области перехватили вражеский дрон, который летел на Киев: детали

Всего за ночь защитники сбили 30 из около 35 дронов "Шахед".

На Полтавщине в ночь на 19 декабря сбили один из вражеских "Шахедов", которыми россияне пытались атаковать Киев и область.

Об этом сообщил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник сегодня на брифинге.

По его данным, дроны пролетали через Полтавщину, поэтому ПВО ночью удалось сбить над областью один из "Шахедов", запущенных российскими оккупационными войсками.

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Всего же, по данным Генштаба, за ночь было обнаружено около 35 беспилотников, из которых силы противовоздушной обороны Украины уничтожили – 30.

К боевой работе были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильные огневые группы.

Относительно отключений электроэнергии на Полтавщине, Ледник говорит, что ситуация постепенно выравнивалась и к утру 19 декабря уже снова кое-где вернулись к почасовому графику отключения.

"На выходных в некоторых общинах района свет почти не отключали. График корректируют в зависимости от мощности, которые в Полтавской области выделяет НЭК "Электроэнерго", — сказал чиновник.

Заметим, что после террористической атаки 19 декабря в Полтавской области, а также еще в 9 областях и Киеве, применены графики аварийных отключений света.

Напомним, ночью 19 декабря, когда отмечают День святого Николая, Россия дронами атаковала Киев и область.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Украинские силы обороны уничтожили 18 дронов.

В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области. Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами".

Утром 19 декабря россияне снова обстреляли Херсон.

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