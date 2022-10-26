В Полтавской области пойдет под суд поклонница "русского мира", которая поддерживала преступления РФ

Коллаборантку из Полтавщины могут заключить в тюрьму до 8 лет.
Жительница Полтавской области оправдывала преступления российской армии на территории Украины в одной из социальных Интернет-сетей. Ее грозит лишение свободы.
Об этом сообщает полиция Полтавщины.
67-летняя поклонница "русского мира" в Сети распространяла материалы с высказываниями в поддержку вооруженной агрессии РФ. Делала это коллаборантка через собственную электронную страницу, которая была доступна широкому кругу пользователей.
Женщину разоблачили оперативники отдела защиты интересов общества и государства областного управления полиции совместно со следователями Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры.
Коллаборантке вручили подозрение в совершении преступлений о распространении материалов, содержащих глорификацию людей, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины и распространение материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Как сообщалось, в Полтавской области осудили коллаборанта из Харьковщины, которые во время полномасштабного вторжения России в Украину отрицал агрессию страны-террористки и призвал поддерживать действия Кремля и армии Путина. Коллаборант получил за это судебный приговор.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что после деоккупации все коллаборанты, их помощники и все работавшие в государственных учреждениях должны получить наказание, потому что работали на оккупантов.
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