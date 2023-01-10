В Полтавской области простятся с воином, погибшим во время обороны Мариуполя (фото)

Воин погиб еще 7 марта 2022 года, но тело вернулось только сейчас.

В среду, 11 января, в Лубнах Полтавской области простятся с украинским защитником, оборонявшим Мариуполь и всю Украину, 35-летним Романом Дзюбой.

Об этом сообщает Лубенский городской совет.

Известно, что герой проходил службу в рядах ВСУ в 95 ОАМБр. После увольнения в запас работал электросварщиком, а позже оператором станков с ЧПУ на заводе "Лубнымаш".

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"Потеря лучших сыновей Украины оставляет на душе не заживающие кровавые раны и боль от которых не проходит с течением времени. Еще 7 марта 2022 года, защищая город-герой Мариуполь и всю Украину, героически погиб наш земляк Дзюба Роман Алексеевич. "Азов. Воины света", "Ангелы Мариуполя" — это именно о нем", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Роман вступил в армию в 2014 году. Тогда он начал служить в 92-й механизированной бригаде, участвовавшей в АТО, в должности командира отделения. После 2016 года два года защитник проходил службу в отделении специального назначения.

Указывается, что, несмотря на службу, Роман находил время, чтобы учиться и овладел гражданской профессией. В 2020 году окончил Полтавский государственный педагогический университет по специальности "Психология".

Воин награжден грамотами и наградами, в частности, орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

"Склоняем головы в печали и выражаем слова искренней благодарности и соболезнования семье погибшего. Лубенцы запечатлеют в своих сердцах историю подвига наших Защитников. Тело героя наконец-то возвращается, чтобы отдохнуть в родной земле", — добавляют в ЛГС.

Церемония прощания с воином состоится в 12 часов 11 января в Лубнах, где и родился Роман.

Напомним, ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами Донецкой области погиб офицер Национальной гвардии Украины Руслан Оникиенко, родом из Полтавщины. В Сети знакомые и товарищи вспоминают защитника как неравнодушного к чужому горю, положительному, вежливому. Среди сослуживцев имел уважение и авторитет.

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