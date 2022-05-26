В Полтавской области рассказали, когда в регионе завезут соль в магазины и какими будут цены

В Полтавской области рассказали, когда в регионе завезут соль в магазины и какими будут цены

Соль в Полтавской области должна появиться в ближайшее время.

В супермаркеты Полтавской области соль должны завезти из-за границы. В ближайшее время продукт будет в свободной продаже.

Об этом сообщили глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и председатель Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

"Сети, которые работают на Полтавщине, уже сделали заказ из-за границы. В Польше, Румынии и Турции. Конечно, эта соль будет дороже, потому что в цену заложена транспортировка, которая сейчас недешева", — сказал Лунин.

По его словам, в местных магазинах соль есть, но ее продают ограниченно и не более 1 кг на человека.

"В условиях войны могут возникать перебои с поставкой любой продукции. И причина тому одна – российский агрессор. Я призываю не скупать соль пачками. Искусственный ажиотаж – это еще одна из причин дефицита и подорожания продукции. Наша сплоченность – залог победы. Слава Украине !", — добавил начальник Дмитрий Лунин.

В свою очередь Олег Ледник отметил, что средняя цена пачки соли сейчас должна стоить около 30 грн, а в случае завышения цен — нарушителей будут наказывать по закону, то есть штрафовать.

"Сейчас идет насыщение таким продуктом... Средняя цена – 30 грн", — высказался он на брифинге 26 мая.

Напомним, шеф повар Евгений Клопотенко рассказал, чем заменить соль.

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