В Полтавской области российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Полтавский район. Ракетный удар из вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", — рассказал Дмитрий Лунин.
Напомним, что в Запорожье оккупанты обстреляли поселок. Повреждены 60 домов. Всего по селу было нанесено 18 ракетных ударов.
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