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В Полтавской области российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета

Дата публикации
Просмотры
2003
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В Полтавской области российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета

Иллюстративное фото.

В Полтавской области российские оккупанты нанесли ракетный удар с самолета.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар из вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", — рассказал Дмитрий Лунин.

Напомним, что в Запорожье оккупанты обстреляли поселок. Повреждены 60 домов. Всего по селу было нанесено 18 ракетных ударов.

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