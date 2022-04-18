В Полтавской области российский генерал отмывал средства через бизнес-партнера Кивы

В Полтавской области российский генерал отмывал средства через бизнес-партнера Кивы

Сделки осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур.

В Полтавской области ДБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований на своем сайте.

“В ходе расследования дела по госизмене экс-нардепа Украины Ильи Кивы работники ДБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина”, — говорится в сообщении.

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Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ДБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

dbr.gov.ua

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Ранее стало известно, что сбежавший из Украины бывший народный депутат и пророссийский политик Илья Кива привлек внимание военной разведки из-за своих призывов к президенту РФ Владимиру Путину применить против Украины ядерное оружие.

Накануне ДБР сообщило еще одно подозрение бывшему народному депутату за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

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