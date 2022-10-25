В Полтавской области сформирован новый зенитный ракетный полк

Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку.
На Полтавщине сформирован новый зенитный ракетный полк.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід".
"Сегодня, 25 октября, началась история зенитного ракетного полка Воздушного командования "Схід", сформированного на Полтавщине. Решение о формировании новой боевой единицы принято исходя из эффективности решения боевых задач по прикрытию группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов восточного региона Украины", – говорится в сообщении.
Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку.
Напомним, в Украине будут продолжаться рейды, во время которых выдают повестки. Выписать их могут в любом месте и в любое время суток. Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы.
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