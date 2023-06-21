В Полтавской области упал Shahed: закончилось горючее - и он не долетел до цели

В Полтавской области пиротехники обнаружили иранский дрон Shahed, у которого во время обстрелов Украины закончилось горючее и он упал. Беспилотник обезвредили пиротехники.

Об этом 21 июня на брифинге сообщил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Полтавщины Артем Бондаренко, пишет zmist.pl.ua.

Артем Бондаренко рассказал, что на днях на территории Полтавской области иранский дрон не долетел до цели и упал. Вероятно, у него закончилось горючее.

Боевая часть беспилотника упала отдельно, ее обезвредили, другую часть отправили на экспертизу. Полицейские призывают местных жителей не приближаться к дронам, поскольку они могут представлять опасность. Россияне устанавливают на них датчики цели, срабатывающие, когда к ним приближается человек. Из-за этого возможны серьезные травмы или даже все может закончиться гибелью. В случае обнаружения дронов полиция призывает обращаться к специалистам.

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области, продолжавшейся с 03:40 до 05:22 21 июня произошли взрывы. Их подтвердили в ОВА.

Утром 21 июня стало известно, что силам ПВО удалось сбить все летающие на область вражеские дроны.

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