В Полтавской области во время тревоги раздались взрывы: первые детали

В Кременчугском районе 9 октября сработало ПВО.

Об этом сообщили глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Малецкий проинформировал о работе ПВО в области, которая может быть связана с активностью вражеских беспилотников. Людей настойчиво просят не публиковать фото и видео работы ПВО, поскольку этим граждане помогают РФ.

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"Слышны звуки взрывов! Работает ПВО. ОСТАЙТЕСЬ В УКРЫТИЯХ!", — написал Малецкий и добавил, — "Тревога была связана с объектами похожими на беспилотники! Верим в ПВО! Подробная информация позже!".

Через несколько минут мэр города заявил, что в регионе силы ПВО все еще фиксируют беспилотники. Поэтому людей просят не пренебрегать тревогой и оставаться в укрытиях.

В свою очередь глава ОВА Дмитрий Лунин подтвердил информацию и тоже призвал людей находиться в укрытиях.

"В Кременчугском районе сработало ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях!", — написал глава ОВА Дмитрий Лунин.

Отметим, что в области объявлена "Воздушная тревога".

Обстрелы Кременчуга

Напомним, что россияне не впервые атакуют Кременчуг. Весной этого года оккупационные войска несколькими обстрелами разбомбили нефтеперерабатывающий завод.

Во время очередной атаки 24 апреля, на Пасху, армия РФ выпустила по городу 9 ракет. В результате обстрела были попадания в инфраструктуру города, погиб один человек, семеро получили ранения.

Еще одна мощная атака произошла вечером 12 мая. Тогда войска РФ выпустили 12 крылатых ракет типа Х-22 по инфраструктуре города. Сбить удалось только две.

Один из самых кровавых обстрелов произошел 27 июня, когда российские войска днем разбомбили "ТЦ Амстор", который был полон посетителей. Все были гражданскими.

Никакой техники или военных там не было. К сожалению, погибли 20 человек и по меньшей мере 59 получили ранения .

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