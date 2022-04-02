В Полтавской области ВСУ сбили две вражеские ракеты — начальник ОВА

Последствия ночного обстрела нескольких объектов в Полтаве уже ликвидированы.
В Полтавской области украинские защитники сбили две вражеские ракеты в разных частях области.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных районах Полтавщины", — отметил Лунин.
В то же время, по его словам, звуки взрывов, которые были слышны в Полтаве в течение нескольких последних часов, – это учения ВСУ.
Кроме того, Лунин сообщил, что уже ликвидированы последствия ночного обстрела нескольких объектов в Полтаве. К счастью, никто из людей не пострадал.
В то же время, в Кременчуге Полтавской области ситуация иначе — спасатели продолжают тушить пожары, возникшие в результате утренней бомбардировки города вражескими самолетами.
Напомним, враг также нанес три авиуадуры по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области. Предварительно обошлось без жертв.
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