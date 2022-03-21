В Полтавской области задержали 12 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами

В Полтавской области задержали 12 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами

Также из-за нарушения комендантского часа два человека отправили на общественные работы.

В Полтавской области за прошедшие сутки проверили 858 транспортных средств и 1753 подозрительных человек. 12 человек доставили в подразделения полиции для проверки причастности к сотрудничеству с врагом и участия в диверсионной деятельности.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Также изъято 1 транспортное средство из-за управления в состоянии опьянения. Согласно решению Совета обороны области конфискованный автомобиль могут передать для нужд Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и подразделений территориальной обороны для выполнения задач по защите Родины от врага.

"Кроме того, 2 граждан привлечены к выполнению общественных работ за нарушение ограничений комендантского часа. Призываем граждан ответственно относиться к вынужденным ограничениям военного времени и строго соблюдать установленные правила. В частности, четко следовать указаниям военных и полицейских на укрепленных контрольно-пропускных пунктах", — говорится. в сообщении.

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