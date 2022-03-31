Запрет будет действовать на время военного положения в стране.

В Полтавской области запретили судоходство и вылов рыбы в местных водоемах.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в регионе временно приостанавливают навигацию малых судов, а также промышленный, спортивный и любительский вылов рыбы. Будет действовать запрет на время военного положения, которое в Украине действует с 24 февраля, с началом полномасштабной войны России.

Отмечается, что исключение для судоходства составляют суда Вооруженных сил, Национальной полиции и других органов государственной власти.

Руководитель региона отмечает, что объектами внимания диверсантов врага может быть и инфраструктура, связанная с водоемами.

"Должны обеспечить безопасность на водоемах Полтавской области. Прошу с пониманием отнестись к этому. Такое решение – ради безопасности жителей области и для того, чтобы органы правопорядка и ВСУ могли полностью контролировать ситуацию с безопасностью в области", — подчеркнул Дмитрий Лунин.

Как сообщалось, в Полтавской области с пятницы, 25 марта, запрещено ходить в лес. Это касается гражданского населения во всех громадах области. Исключение составляют транзитный транспорт, военные, правоохранители, спасатели, лесоводы и другие службы и учреждения.

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