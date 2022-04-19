В Полтавской области заработала передвижная клиника для переселенцев: кто может обратиться

В Полтавской области заработала мобильная клиника для украинцев, приехавших в регион из областей, где активные боевые действия.
Переселенцы, проживающие в коммунальных учреждениях Полтавской громады, могут пройти бесплатный медицинский осмотр.
Об этом "Суспильному" рассказал первый заместитель председателя Полтавского городского совета Валерий Пархоменко.
По словам Валерия Пархоменко, передвижная клиника приезжает прямо к месту жительства людей. В нем работают британские и полтавские врачи.
Медики осматривают людей, измеряют давление, температуру, тестируют на COVID-19, выдают лекарства. Кроме того, при необходимости могут выписывать направления на обследование и заключать декларации.
В Полтавской области уже более 120 тысяч переселенцев подали заявления на регистрацию. Около 110 тысяч из них уже получили статусы внутренне перемещенных лиц.
Как сообщалось, вынужденные переселенцы могут каждый вторник бесплатно пройти осмотр в клинике "Добробут" во Львове и Ивано-Франковске. Также медики компании ведут приём в партнерской клинике в Черновцах. Как сообщили в медучреждении, бесплатно семейный врач и педиатр будут принимать пациентов-переселенцев каждый вторник во Львове и Ивано-Франковске. Осмотр у врача производится по предварительной записи.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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