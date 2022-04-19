В Полтавской области заработала передвижная клиника для переселенцев: кто может обратиться

В Полтавской области заработала передвижная клиника для переселенцев: кто может обратиться

В Полтавской области заработала мобильная клиника для украинцев, приехавших в регион из областей, где активные боевые действия.

Переселенцы, проживающие в коммунальных учреждениях Полтавской громады, могут пройти бесплатный медицинский осмотр.

Об этом "Суспильному" рассказал первый заместитель председателя Полтавского городского совета Валерий Пархоменко.

По словам Валерия Пархоменко, передвижная клиника приезжает прямо к месту жительства людей. В нем работают британские и полтавские врачи.

Медики осматривают людей, измеряют давление, температуру, тестируют на COVID-19, выдают лекарства. Кроме того, при необходимости могут выписывать направления на обследование и заключать декларации.

В Полтавской области уже более 120 тысяч переселенцев подали заявления на регистрацию. Около 110 тысяч из них уже получили статусы внутренне перемещенных лиц.

Также читайте Переселенцы могут пройти бесплатное обследование в двух клиниках во Львове и Ивано-Франковске: детали

Как сообщалось, вынужденные переселенцы могут каждый вторник бесплатно пройти осмотр в клинике "Добробут" во Львове и Ивано-Франковске. Также медики компании ведут приём в партнерской клинике в Черновцах. Как сообщили в медучреждении, бесплатно семейный врач и педиатр будут принимать пациентов-переселенцев каждый вторник во Львове и Ивано-Франковске. Осмотр у врача производится по предварительной записи.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: