В Полтавской ОВА сообщили, когда сможет возобновить работу разрушенный оккупантами нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в который ракетами попали российские оккупанты, не сможет заработать как минимум до конца года.

Разрушения, которые испытал завод Кременчугский НПЗ из-за ракетного удара российской армии, достигают значительных масштабов.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, сотрудники Кременчугского НПЗ сейчас, несмотря на отсутствие привычной работы, привлекаются к ремонтным работам и получают зарплаты.

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"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Всех оставили на работе, работники должны ремонтировать предприятие", – сказал Лунин.

Разрушена и Кременчугская ТЭЦ, на восстановление которой, по предварительным оценкам, требуется от 500 млн до 800 млн грн, но финальные подсчеты еще не обнародованы. По его словам, о сумме ущерба уже сообщили Офис президента и Кабмин.

"Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн гривен, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – подытожил Лунин.

Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.

Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

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