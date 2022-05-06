В Полтавской ОВА сообщили, когда сможет возобновить работу разрушенный оккупантами нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в который ракетами попали российские оккупанты, не сможет заработать как минимум до конца года.
Разрушения, которые испытал завод Кременчугский НПЗ из-за ракетного удара российской армии, достигают значительных масштабов.
Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
По его словам, сотрудники Кременчугского НПЗ сейчас, несмотря на отсутствие привычной работы, привлекаются к ремонтным работам и получают зарплаты.
"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Всех оставили на работе, работники должны ремонтировать предприятие", – сказал Лунин.
Разрушена и Кременчугская ТЭЦ, на восстановление которой, по предварительным оценкам, требуется от 500 млн до 800 млн грн, но финальные подсчеты еще не обнародованы. По его словам, о сумме ущерба уже сообщили Офис президента и Кабмин.
"Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн гривен, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – подытожил Лунин.
Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.
Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.
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