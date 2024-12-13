"В полтора, а то и три раза": Волошин рассказал, на каких участках фронта ВСУ преобладают в артиллерии

Соотношение по артиллерийским снарядам обеих сторон зависит от направления фронта и интенсивности боевых действий.

ВСУ на некоторх участках преобладают кафиров в соотношении артиллерийских снарядах в полтора, а то и три раза.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"В начале войны соотношение с врагом было примерно 5:1 в пользу РФ. Теперь же в некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1", — отметил спикер.

Также читайте Массированные атаки России будут продолжаться до инаугурации Трампа: сколько ударов может нанести враг

Он добавил, что оккупанты используют артиллерию на большей плоскости, тогда как Силы обороны бьют по целям. Именно поэтому путинская армия теряет преимущество в артиллерии, однако они компенсируют эту потерю использованием авиации.

Напомним, украинские воины сдерживают натиск врага в Донецкой области, но следует быть готовым к вероятному подходу российской оккупационной армии к границам Днепропетровской области.

Читайте также: