В помещениях завода в Харьковской области оккупанты обустроили концлагерь, где пытают людей

В помещениях завода в Харьковской области оккупанты обустроили концлагерь, где пытают людей

Россияне вывезли на свою территорию завод из оккупированного Волчанска Харьковской области, а на его месте обустроили тюрьму с пытками.

В Волчанске Харьковской области российские оккупанты похитили и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещениях устроили концентрационный лагерь для пыток мирных жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В помещениях завода захватчики устроили тюрьму, это настоящий концлагерь, где к людям применяют пытки, заставляют к сотрудничеству", – сказал Синегубов.

Подобные действия оккупанты совершали и в захваченном Изюме для "мобилизации" местного населения. Несмотря на это, по словам Синегубова, люди держатся и противятся вступлению в армию оккупантов.

Глава ОВА также сообщил, что организовать эвакуацию из Изюма не выходит — россияне не согласовывают гуманитарные коридоры. Сейчас людей вывозят из Барвинкова, на подступах к которому ведутся бои.

Напомним, в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну военной техники российских оккупантов.

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