Российская армия испытывает недостаток военных, которые можно было бы привлечь к войне в Украине.

Россияне готовятся к наступлению украинских Вооруженных сил в Луганской области. Именно поэтому пополняют ряды своего войска. На Беловодщине оккупанты объявили новый набор к "подразделениям МВД".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Дело в том, что после значительных потерь в боях, уцелевшие сотрудники дезертировали или скрылись на территории агрессорки России. Такие наборы по нескольку раз объявляли почти во всех общинах временно захваченной Луганщины.

По словам Гайдая, постепенно вакантными оказываются руководящие должности. "Туда даже повысить никого — люди гибнут массово. В помощь им спешит "элита", — подчеркнул глава Луганщины.

Гайдай добавил, что из Тамбова уезжают 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления.

"Зимняя экипировка отсутствует. Решить этот вопрос поручено общественным организациям афганцев путем сбора денег с населения", — сообщил глава ОВА.

Как сообщалось, у России есть значительные проблемы в комплектовании Вооруженных сил. РФ увеличивает мобилизационные резервыи планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

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