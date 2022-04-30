В Попасной нашли один пустой автобус со следами крови, о другом ничего неизвестно — Гайдай

Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной.

Оккупанты в пятницу, 29 апреля, обстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области.

Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт. Нашли один пустой автобус со следами крови, о втором автобусе ничего неизвестно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. В одном найденном автобусе пусто и следы крови, другой найти не удалось", — отметил он.

Подробности происшествия рассказал один из волонтеров, которому удалось вырваться, он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится.

Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет.

Гайдай также отметил, что оккупанты точно знали, что автобусы перевозят гуманитарную помощь в города, а на обратном пути вывозят мирных жителей.

Он отметил, что автобусы регулярно проводили эвакуационные рейсы, и российские военные знали об этом.

Напомним, 30 апреля из Луганской области удалось эвакуировать 40 человек.

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