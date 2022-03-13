В Попасной оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы

Фософорные бомбы могут вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и болезненную смерть.

Во время бомбардировки Попасной в Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

"Попасна. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал Белошицкий в Facebook.

По его словам, во время второй мировой нацисты называли такие боеприпасы "Brennende Zwiebel". А сегодня российские военные выпускают это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

Что такое фосфорное оружие

Фосфорные боеприпасы, начиненные белым фосфором или воспалительными веществами на его основе. Он очень активно и загорается от контакта с кислородом. Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800 °C на значительной территории. Площадь поражения может достигать нескольких сот квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода.

Такое оружие может вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья, в частности химические ожоги, поражения костей и костного мозга, омертвение тканей, или спровоцировать медленную и болезненную смерть.

Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица в результате попадают в опасность.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили около 70% Луганщины.

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