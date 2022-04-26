В Попасной российские оккупанты обстреляли жилой дом: он обрушился, погибли три человека

В г. Попасная Луганской области российские убийцы обстреляли жилой дом.
Из-за обстрелов помещение обрушилось, погибли три человека.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Люди скрывались от обстрелов российских оккупантов в подвале. При обстреле оккупантами здание обрушилось.
"Произошел обвал стен и перекрытие до самого подвала. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три человека, которые там находились, были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила", — говорится в сообщении.
Напомним, мэр Николаева заявил, что город готовится к наступлению или осаде.
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