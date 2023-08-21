В порт Мариуполя впервые прибыли военный корабль РФ и 4 вертолета (фото)

В Мариупольский морской порт 20 августа впервые с момента оккупации зашел российский военный корабль, а за час до этого в порту сели четыре боевых вертолета.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети 21 августа.

"Мариупольский порт стал военной базой. В конце концов. Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль. За час до его швартовки на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились на территории порта", – говорится в заявлении Андрющенко.

Он добавил, что пока не известно, было ли это одноразовое швартование российского военного корабля, или это явление станет системным. Однако, отметил советник мэра, судно точно пришвартовано в другом месте от анонсированного оккупантами.

"Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов. Начиная – от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время по поводу новой битвы за Мариуполь", – резюмировал Андрющенко.

Российский военный корабль в морском порту Мариуполя / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Российский военный корабль в морском порту Мариуполя / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, накануне Андрющенко сообщил, что оккупанты роют окопы вплотную к Мариуполю, и напомнил, что еще в марте захватчики начали возводить укрепления между Донецкой и Запорожской областями, а именно возле поселка Розовка.

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