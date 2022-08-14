В порту временно оккупированного Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото

В порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области 14 августа прогремели мощные взрывы.
После взрывов на месте происшествия вспыхнул пожар.
Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук на местные телеграмм-каналы.
"Говорят, дух о. Змеебаевка добрался до временно оккупированного Бердянска. Информация уточняется", — написал Братчук.
На фото, публикуемые местными жителями, виден мощный пожар в порту. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и что горит в оккупированном Бердянске.
Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области 13 августа прогремели взрывы. Выяснилось: это были удары ВСУ по позициям российских войск.
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