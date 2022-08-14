В порту временно оккупированного Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото

После взрывов на месте происшествия вспыхнул пожар.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук на местные телеграмм-каналы.

"Говорят, дух о. Змеебаевка добрался до временно оккупированного Бердянска. Информация уточняется", — написал Братчук.

На фото, публикуемые местными жителями, виден мощный пожар в порту. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и что горит в оккупированном Бердянске.

Фото: из соцсетей

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области 13 августа прогремели взрывы. Выяснилось: это были удары ВСУ по позициям российских войск.

Читайте также: