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В порту временно оккупированного Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото

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В порту временно оккупированного Бердянска раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото

Фото: из соцсетей

В порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области 14 августа прогремели мощные взрывы.

После взрывов на месте происшествия вспыхнул пожар.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук на местные телеграмм-каналы.

"Говорят, дух о. Змеебаевка добрался до временно оккупированного Бердянска. Информация уточняется", — написал Братчук.

На фото, публикуемые местными жителями, виден мощный пожар в порту. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и что горит в оккупированном Бердянске.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области 13 августа прогремели взрывы. Выяснилось: это были удары ВСУ по позициям российских войск.

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