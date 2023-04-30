В Португалии мужчина застрелил 4 человека, после чего покончил с собой

В Португалии в городе Сетубал мужчина застрелил 4 человека, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишет Publico.

Отмечается, что стрельба произошла около 8 часов утра в одном из районов Сетубала, и подозреваемый покончил с собой, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Португальские СМИ пишут, что трагедия произошла из-за давних разногласий, связанных с разведением голубей и распределением земли на поле, расположенном рядом с жилым кластером, известным как Байрру Азул.

"В этом районе три жертвы и подозреваемый – все любители голубей – уже долгое время имели там огороды без разрешения в дополнение к разведению птиц на голубятнях, которые они там построили. Жертвам, как и подозреваемому, было более 50 лет, и они проживали в этом Когда полиция прибыла в район, они обнаружили "три мертвых тела и одного человека, который покончил жизнь самоубийством по прибытии" власти!, — говорится в сообщении.

На месте происшествия создан периметр безопасности, а дело передано судебной полиции, которая будет проводить расследование.

Напомним, лондонская полиция разыскивает женщину, обвиняемую в сексуальном насилии над мужчиной на станции метро в столице Британии.

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