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В поселке под Лиманом обнаружили тела еще четырех гражданских людей, убитых россиянами во время оккупации

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В поселке под Лиманом обнаружили тела еще четырех гражданских людей, убитых россиянами во время оккупации

Фото: Павел Кириленко

Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины, убивая мирное население.

В поселке Дробышево под Лиманом Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще четырех гражданских людей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он также отметил, что за сутки оккупанты убили одного мирного жителя в Бахмуте.

"За 25 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево. Также за вчера стало известно о 4 раненых", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что в Бахмуте правоохранители спасли 8-летнего мальчика, отец и беременная мать которого погибли во время вражеских обстрелов. Правоохранители, рискуя жизнью, забрали осиротевшего ребенка из-под обстрелов. Они помогли мальчику собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили.

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