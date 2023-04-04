В последнее время значительно повысилась активность врага в воздухе: Гуменюк назвала причину

Гуменюк рассказала, что оккупанты использовали новую тактику во время ночной атаки на Одесщину.

В последние дни повысилась активность противника в воздухе. В оперативном командовании "Юг" это связывает с поиском новой тактики врага.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарфона во вторник, 4 апреля.

"Мы наблюдаем, что активность врага в воздухе в последние дни значительно повысилась. В частности, и с изысканием новой тактики, оказания давления на мирное население, в том числе и в тыловых регионах", — сказала Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк сообщила, что российские кафиры использовали новую тактику во время ночной атаки на Одесщину. Они массированно выпустили дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря на достаточно низкой высоте, чтобы наши ПВО их не видели.

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