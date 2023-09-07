В последнем бою уничтожили 15 военных ФСБ: Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу окупантов

В августе 2023 года группа разведчика вступила в бой с ФСБ РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в День военной разведки Украины рассекретил имя разведчика, проникавшего в тыл оккупантов и на территорию РФ. Это — подполковник Олег Бабий, удостоенный звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщили в офисе президента.

Олег Бабий был подполковником, он с начала войны активно участвовал в уничтожении оккупационных войск.

"С марта 2022 года организовывал и осуществлял специальные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника. Успешное выполнение задач его группой помогло дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В августе 2023 года группа подполковника Олега Бабия вступила в бой с военными ФСБ, во время которого были уничтожены 15 российских оккупантов. К сожалению, украинский разведчик получил смертельное ранение и погиб.

7 сентября президент Зеленский передал орден "Золотая Звезда" жене подполковника Олега Бабия, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Напомним, Зеленский повысил Буданова в звании к генерал-лейтенанту.

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