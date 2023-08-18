В последние недели обменный фонд увеличился более чем на 200 пленных — разведка

Каждый пятый оккупант из этих 200 добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам.
За последние несколько недель обменный фонд увеличился более чем на две сотни российских захватчиков, каждый пятый из них сдался в плен добровольно.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает "Укринформ".
"Лишь через несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны — как оборонных, так и наступательных — на более чем 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее", — отметил он.
По словам Юсова, каждый пятый оккупант из этой цифры добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам.
"Каждый день три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", — уточнил он.
Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, за год проект получил более 22 тысяч обращений.
По словам Матиенко, Роскомнадзор постоянно пытается блокировать ресурсы сайта, но он работает, и россияне могут ознакомиться с условиями проекта.
"Те, кто добровольно сдаются в плен, имеют ряд преимуществ, в частности возможность быть обмененным или остаться в плену до конца войны, возможность просить убежища в Украине или некоторых странах Европы. Кроме того, условия пребывания в лагере более чем комфортны. В начале работы проекта многие россияне не верили, что такое возможно. Со временем они стали более осведомлены в этом, и когда звонят сейчас, то даже выражают уважение относительно того, насколько Украина отличается от России, насколько разные народы и отношение к людям совершенно разное", — отметил представитель проекта "Хочу жить".
Напомним, на Таврическом направлении за сутки в плен сдались 19 россиян, что свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии врага.
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