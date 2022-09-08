"В послужном списке Путина трудно увидеть что-то кроме провала" — директор ЦРУ

Уильям Бернс отметил, что война обнаружила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.
Об этом сообщает CNN.
"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны, послужном списке Путина, что-нибудь кроме провала", – сказал Бернс.
Глава ЦРУ отметил, что война выявила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.
"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени", — сказал он.
Уильям Бернс также прокомментировал контрнаступление украинской армии и подчеркнул, что не стоит недооценивать возможности и мужество украинцев.
Напомним, ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.
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