"В послужном списке Путина трудно увидеть что-то кроме провала" — директор ЦРУ

Уильям Бернс отметил, что война обнаружила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.

Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в послужном списке войны, послужном списке Путина, что-нибудь кроме провала", – сказал Бернс.

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Глава ЦРУ отметил, что война выявила слабость российских вооруженных сил, а российской экономике и поколениям россиян нанесен долгосрочный ущерб.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени", — сказал он.

Уильям Бернс также прокомментировал контрнаступление украинской армии и подчеркнул, что не стоит недооценивать возможности и мужество украинцев.

Напомним, ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

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