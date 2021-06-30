В посольстве США рассказали о главном препятствии к окончанию войны на Донбассе

В посольстве США рассказали о главном препятствии к окончанию войны на Донбассе

США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину максимально эффективным образом для урегулирования ситуации на Донбассе.

Посольство США в Украине главным препятствием на пути к миру на Донбассе называет Россию, которая несет полную ответственность за прекращение войны на Востоке.

Об этом заявил спикер американского посольства Дэниэл Лэнгенкэмп в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что главное препятствие на пути к миру на Донбассе является не формат мирных переговоров, а именно РФ. Ведь Россия, которая начала этот конфликт, теперь несет полную ответственность за его прекращения.

"Что касается участия США в мирном процессе, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом. Мы по-прежнему полностью преданы дипломатическим усилиям по восстановлению полного контроля украинского правительства над всей территорией Украины. В рамках ее международно признанных границ, включая Крым, а также территориальные воды Украины", — сказал он.

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, которого называют является главным переговорщиком и кремлевским куратором урегулирования ситуации на востоке Украины, высказал мнение, что после встречи Байдена с Путиным появилась надежда на урегулирование ситуации на Донбассе.

Ранее Дмитрий Козак выдвинул условие для участия США в переговорах по ОРДЛО.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей, обновить которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Востоке, может привести к "резни" на Донбассе.

В студии "Право на владу" секретарь СНБО сравнил Донбасс с концлагерем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку