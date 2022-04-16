В посольстве Украины в Индии организовали выставку о войне России против украинцев (фото)

Выставка состоит из двух частей – "темной и светлой" (Darkness vs Light).
14 апреля 2022 года в помещении Посольства Украины в Республике Индия состоялось открытие выставки "Ukraine Now: Darkness vs Light. Children Dream about Peace".
Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Индия.
Выставка состоит из двух частей – "темной и светлой" (Darkness vs Light).
"Темная" часть содержит фотографии разрушенных русскими захватчиками городов, убитых и искалеченных мирных жителей. В то же время, на фоне этих ужасов демонстрируется несгибаемость и взаимоподдержка украинцев во время страшных испытаний.
В "светлой" части представлены рисунки украинских детей из юго-восточного региона (Запорожская и Донецкая области) и города Тернополь, сделанные в конце 2021 года.
"Главная идея выставки – продемонстрировать ужасающие последствия российской агрессии в Украине, борьбу украинцев за свободу и неизменное стремление украинцев к миру", — говорится в сообщении.
На выставке также будут демонстрироваться видео-обращения детей-авторов рисунков.
В помещении Посольства Украины в Республике Индия выставка будет открыта для посетителей до 18 апреля 2022 г. включительно, после чего экспозиция будет демонстрироваться в других культурно-образовательных учреждениях и в ряде аккредитованных в Нью-Дели посольств.
Напомним, испанский городок в знак солидарности временно переименован в Украину.
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