В посольстве Украины в Индии организовали выставку о войне России против украинцев (фото)

14 апреля 2022 года в помещении Посольства Украины в Республике Индия состоялось открытие выставки "Ukraine Now: Darkness vs Light. Children Dream about Peace".

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Индия.

Выставка состоит из двух частей – "темной и светлой" (Darkness vs Light).

"Темная" часть содержит фотографии разрушенных русскими захватчиками городов, убитых и искалеченных мирных жителей. В то же время, на фоне этих ужасов демонстрируется несгибаемость и взаимоподдержка украинцев во время страшных испытаний.

В "светлой" части представлены рисунки украинских детей из юго-восточного региона (Запорожская и Донецкая области) и города Тернополь, сделанные в конце 2021 года.

"Главная идея выставки – продемонстрировать ужасающие последствия российской агрессии в Украине, борьбу украинцев за свободу и неизменное стремление украинцев к миру", — говорится в сообщении.

На выставке также будут демонстрироваться видео-обращения детей-авторов рисунков.

В помещении Посольства Украины в Республике Индия выставка будет открыта для посетителей до 18 апреля 2022 г. включительно, после чего экспозиция будет демонстрироваться в других культурно-образовательных учреждениях и в ряде аккредитованных в Нью-Дели посольств.

