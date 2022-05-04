В пострадавшую от оккупантов больницу Чернигова футболист Андрей Ярмоленко подарил реанимобиль

Новый реанимобиль для городской больницы Чернигова — такую благотворительную помощь получили медики благодаря британскому и украинскому фонду, который помог инициатору и спонсору покупки скорой помощи — футболисту Андрею Ярмоленко.

С полным баком горючего и полным салоном медикаментов — так из далекого Уэльса в Украину едет реанимобиль, говорится в ТСН.

Почти две тысячи километров только в Украину, и еще 750 — в Чернигов. Привезти авто взялся британский врач Алед Джонс, за рулем провел трое суток. «Война – это ужасно, и то, что происходит в Украине, нам в Великобритании также болит, поэтому я согласился доставить авто», – говорит волонтер.

Его ждали в одной из городских больниц Чернигова, которая имеет устаревший автопарк. «До сих пор у нас машины скорой помощи, которые выпущены на шасси преимущественно газелей, они жесткие», — говорят врачи.

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А здесь – подвеска современная, подъемник для людей на носилках, возможность оборудовать салон самым разным спецоборудованием, чего до этого у быстрых медучреждений не было.

Эта больница пострадала от вражеских обстрелов. Первый заряд повредил вход в заведение, второй посек стены и окна стационара, а третий попал в корпус с дорогой аппаратурой. «Здесь компьютерный томограф, пострадал. В меньшей степени, но поврежден и рентген...», — показывают медики.

Тогда, во благо и чудо – никаких пострадавших. Но за время русского нашествия, когда Чернигов был в окружении, людей сюда привозили каждый день. Были дни, когда число пациентов достигало шестисот человек.

Поэтому реанимобиль, инициатором и спонсором покупки которого стал украинский футболист Андрей Ярмоленко, здесь сверхнужен. «Сейчас город полуразрушен, многие черниговцы нуждаются в нашей помощи. Многие знают меня как спортсмена, что защищает честь страны на поле, но в первую очередь я гражданин государства, защищающий свою независимость, и мне небезразлична судьба моих соотечественников», — заявляет футболист.

Чтобы не ехать в пустую, британский и украинский фонды, которые занимались поиском и приобретением машины – наполнили его самыми разными медикаментами для Черниговских больниц.

А вот Алед Джонс, взялся еще и стал обучать тонкостям работы водителя реанимобиля, а вдруг что-то не понятно, британский врач будет рядом – он попросил остаться на неделю здесь волонтером. Черниговские врачи сначала колебались, но когда среди них нашелся англоязычный коллега – согласились.

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