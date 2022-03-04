В пожарной части в Одесской области коллеги устроили свадьбу влюбленным — фото

Жених – спасатель с Одесской области, а невеста – дочь спасательницы.

4 марта в пожарной части Одесской области состоялась свадебная церемония.

Так, в условиях военного положения начальники Главных управлений ГСЧС имеют право женить сотрудников. Сегодня там зарегистрировали брак семьи Рудковских. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Жених – спасатель с Одесской области, а невеста – дочь спасательницы. Пара давно готовилась к свадьбе, но из-за войны РФ против Украины, отложила праздник. Впрочем, друзья и коллеги влюбленных решили сделать им сюрприз и организовали для них свадьбу.

"Сегодня плакали все, и плакали от счастья. И плакать мы будем только так! Потому что не одна сволочь, которая пришла к нам с оружием, не отнимет наши мечты, нашу жажду свободы, наше чувство юмора, и нашу любовь! Украина больше всего!!!" – говорится в сообщении.

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