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В Праге перед театром выложили свечами символическую надпись "Дети" (фото)

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© gettyimages.com
© gettyimages.com
© gettyimages.com

Надпись "Дети" уже стала символом зверств оккупантов над мирными украинцами.

В Праге перед Национальным театром воспроизвели надпись "Дети", которая была нарисована у по-варварски обстрелянного россиянами драмтеатра Мариуполя в момент, когда там скрывались люди.

Об этом сообщил журналист Эрик Табери.

Небезразличные жители города выложили свечами надпись "Дети", которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины. Этой акцией люди призывали спасать Мариуполь от российской оккупации.

"Многие чешские театры написали перед зданиями: "Дети. Перемещение". Подобные надписи должны быть в театрах по всей Европе", — отметил он.

Напомним, мариупольцы, сбежавшие от обстрелов в пригород, умирают от голода.

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