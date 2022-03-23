В Праге перед театром выложили свечами символическую надпись "Дети" (фото)

Надпись "Дети" уже стала символом зверств оккупантов над мирными украинцами.
В Праге перед Национальным театром воспроизвели надпись "Дети", которая была нарисована у по-варварски обстрелянного россиянами драмтеатра Мариуполя в момент, когда там скрывались люди.
Об этом сообщил журналист Эрик Табери.
Небезразличные жители города выложили свечами надпись "Дети", которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными жителями Украины. Этой акцией люди призывали спасать Мариуполь от российской оккупации.
"Многие чешские театры написали перед зданиями: "Дети. Перемещение". Подобные надписи должны быть в театрах по всей Европе", — отметил он.
Многие чешские театры должны быть занесены в знак вдоль строения: дети. Moving. There should be similar signs at theatres all over Europe. #SaveMariupol pic.twitter.com/yukGhrMbam— Erik Tabery (@etabery) 22 марта 2022
Напомним, мариупольцы, сбежавшие от обстрелов в пригород, умирают от голода.
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