В Праге появился мурал с девочкой, которая под украинским флагом прячет известных сказочных героев

В Праге появился мурал с девочкой, которая под украинским флагом прячет известных сказочных героев

Художник поддержал Украину в ее борьбе против России.

На доме в Праге появился мурал маленькой девочки, которая с игрушками прячется под украинским флагом. Автор – Чемис, художник уличного искусства казахского происхождения, живущий в Чехии. Вместе с помощниками он создал мурал за несколько дней.

На мурале изображена грустная девочка. Под украинским флагом она прячет известных сказочных героев: американского Микки Мауса, чешского Крота, скандинавского Мумми-троля, французского Обеликса, польских Болека и Лолека, песа Битцера из британской сказки "Баранчик Шон" и немецкую пчелку Майю. Об этом пишет europe-cities.com.

Фото: Chemisgraffiti

"Украина сейчас борется за защиту своего будущего и своей свободы, а также нашей. Как отец двоих детей, я не могу представить беспомощность, боль и страх, которые испытывают обычные люди. Мы все видели кадры тел, разрушенных городов и полных спортзалов женщин с детьми и их дедушек и бабушек. Пожалуйста, продолжайте помогать и показывать, какие ценности беспокоят наше общество", — написал Чемис в Facebook.

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