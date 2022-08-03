В правительстве объяснили, почему не все переселенцы получили обещанные выплаты: когда ждать и как действовать

Около 150 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не получили обещанные государством выплаты. Минсоцполитики обещает, что вне зависимости от времени задержки и проблемы — выплаты получат все и за все время.

Причин невыплат денег для переселенцев чиновники называют много – перегруженные органы соцзащиты, технические ошибки в «Дії», а бывает и такое, что сами переселенцы неправильно указывают свои данные, говорится в ТСН.

23 февраля пара готовила в Мариуполе суши, но уже на следующий день были вынуждены бежать из города, когда-то приютившего их. В 2014 году они бежали из родного Донецка в Мариуполь. Там вместе с еще одной донецкой семьей и положили начало своему бизнесу — открыли два заведения, в которых готовили суши. Один – у Азовстали, другой – вблизи с разбомбленными россиянами в начале марта роддомом.

"Там ничего не осталось. Как и с нашими двумя домами двух семей», – рассказывают переселенцы.

Теперь во Львове снова начинают все заново. «Был страх, а вдруг не выйдет. На следующий день у меня просто разорвался телефон от заказов. Люди из других областей говорили, что давайте мы у вас просто что-то купим, вы кому подарите, а мы просто это оплатим, чтобы вас как-то поддержать», — рассказывает совладелица заведения Дария.

Почти все их сотрудники — это такие же вынужденные переселенцы. Люди, потерявшие и жилье, и работу. В целом статус внутренне перемещенных лиц уже имеют почти четыре с половиной миллиона украинцев. Это втрое больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Где взять столько рабочих мест? Тем, кто потерял работу, в Минсоцполитики советуют обращаться в центры занятости.

"Предусмотрены как выплаты пособия по безработице, так и активные программы по привлечению таких людей в систему трудоустройства. Есть участие в общественных работах, есть переквалификация, есть переобучение", – говорит заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Отдельно существует программа релокации бизнеса. В настоящее время удалось переместить около тысячи уцелевших предприятий. Наши герои под эту категорию не подпадали. Мариупольцы перезапускали заведение за свой счет. Они имеют статус ВПЛ, но на помощь от государства даже не рассчитывали. Хотя внутриперемещенным лицам с марта государство выплачивает деньги. Ежемесячно это 2 тысячи на каждого взрослого человека и по 3 тысячи на ребенка и человека с инвалидностью. Но обещанные выплаты часть переселенцев получить не может.

«В «Дії» не получилось. Мне писало, что я не подхожу для статуса переселенца. Потом я пошла в ЦНАП, мне объяснили, что не нужно приходить больше: "Оно у вас появится самое". Да, справка появилась в «Дії», но выплаты так и не пришли», — говорит внутренне перемещенное лицо Валерия Макуха.

Разработчики «Дії» не скрывают – технические ошибки случаются, ведь услугу вынуждены были создавать наскоро и теперь, как только появляются недостатки, их исправляют. Сейчас в приложении только четверть всех, кто хочет получить статус ВПЛ. Другие – обращаются в органы соцзащиты. И они перегружены. Чтобы понять, где именно пошел сбой и исправить его – украинцев просят звонить на горячую правительственную линию – 1548.

«Если не хватает рук, мы прилагаем руки через постановление. Не хватает компьютеров – ищем компьютеры и программы, чтобы заработали как можно скорее. Будет постановление, которое позволит те потерянные месяцы, тоже досчитать и люди справедливо получат все свои деньги, выплаты, которые им полагаются», — говорит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

К тому же деньги можно получить по международным программам поддержки. Либо по 2200 гривен в течение трех месяцев от ООН, либо однократно две с половиной тысячи от «Красного креста». Подать заявку можно на портале «е-Допомога». Получить эти выплаты могут не только лица, имеющие статус ВПЛ, но и другие уязвимые категории – пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

Сейчас этапы перемещения уже меньше. Ситуация понемногу стабилизируется – и соответственно задержки тоже должны стать короче. Но с началом отопительного сезона в Украине ожидают новую волну переселенцев.

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