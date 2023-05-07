В предстоящем избиении русской армии Гиркин считает виновными "клоунов"

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), руководивший боевиками "ДНР" в 2014 году, спрогнозировал неудачи россиян на фронте, поскольку, по его словам, "на цирковом манеже", то есть в руководстве оккупационной армии, остались те же персонажи.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

По его словам, захват Бахмута уже не имеет никакого военного значения и важен разве для "политической карьеры самого Пригожина", которую Гиркин называет проблематичной "в контексте предстоящих военных событий".

Российский террорист считает, что российскую армию на фронте вскоре ожидают неудачи. “Скоро нас будут избивать. Поскольку избить врага у нас [российской армии] за зимне-весеннюю кампанию не вышло от слова совсем”, – подчеркнул он.

Причиной грядущего избиения русской армии Гиркин называет "клоунов" в военном руководстве.

"На цирковом манеже – те же". Суровикин, отличившийся гениальной деэскалацией из-под Киева, а затем "непростым решением" (т.е. сдачей без боя Херсона). Шойгу (который никуда не делся, равно как и Герасимов). Сам Пригожин-Недобахмутский (он же "Весельчак У") – признанный мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода", – перечислил персонажей войны в Украине российский террорист.

Кроме того, Гиркин отметил, что россияне воюют "бездарно и кроваво".

Напомним, террористические подразделения ППК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий в Бахмуте, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет заниматься переговорами с Минобороны.

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