В Приднестровье ходят слухи о принуждении бойцов "ПМР" к участию в войне против Украины — Генштаб

В Приднестровье ходят слухи о принуждении бойцов "ПМР" к участию в войне против Украины — Генштаб

На Приморском направлении оккупанты проводят фильтрационные мероприятия.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 2 апреля военная ситуация на Южнобужском направлении существенных изменений не претерпела.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Сети.

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"Среди местного населения непризнанного приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины", — отмечается в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на Приморском направлении оккупационные войска продолжают фильтрационные мероприятия во временно захваченных населенных пунктах.

Напомним, ранее в МИД Молдовы не смогли подтвердить информацию Генштаба ВСУ о мобилизации российских военных из непризнанного Приднестровья.

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