В Приднестровье отменили подготовку к проведению праздничного парада 9 мая – Генштаб

В так называемом Приднестровском регионе из-за многочисленных провокации со стороны России, тамошние власти ввели "красный" уровень террористической опасности.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
По данным украинских военных, личный состав силовых структур в Приднестровье был переведен в "казарменное состояние".
“В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен “красный” уровень террористической опасности. Ужесточен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая”, — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что на Слобожанщине враг обстреливал из артиллерии Харьков и Дергачи.
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