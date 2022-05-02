В Приднестровье российская пропаганда продолжает распространять ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной.
В частности, Россия пытается навязать населению Приднестровья, будто бы существует военная угроза со стороны Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник, через подконтрольные средства массовой информации, продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВС Украины рассказали, что Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области
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