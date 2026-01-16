В пригороде Воронежа раздалась серия взрывов: РФ заявляет об атаке БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

В пригороде российского Воронежа было слышно не менее пяти взрывов — предварительно работала противовоздушная оборона по беспилотникам.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы слышали на левом берегу Воронежа, а также в соседних населенных пунктах – селе Новая Усмань, Семилуках и городе Лиски. Очевидцы утверждают, что от громких звуков у многих автомобилей сработала сигнализация.

По предварительным данным, российское ПВО якобы уничтожает украинские БПЛА. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

Также SHOT пишет, что атака могла продолжаться около 40 минут, а всего над городом было слышно примерно 10 взрывов.

Кроме того, канал сообщает о возможном попадании беспилотника в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере четыре квартиры и автомобили.

Данные о пострадавших и масштабах разрушений пока не подтверждены официально.

В сообщении также упоминают, что во время предварительной атаки по Воронежу погибла местная жительница, а повреждения получили по меньшей мере семь многоэтажек.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.