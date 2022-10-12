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В пригороде Запорожья из-под завалов вытащили семью, которая пряталась в погребе от ракет РФ (фото)

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В пригороде Запорожья из-под завалов вытащили семью, которая пряталась в погребе от ракет РФ (фото)

Последствия ракетного обстрела Запорожья 9 октября / Фото: ГСЧС Украины

В поселке Запорожской области спасли семью, оказавшуюся под завалами дома в результате ракетного удара армии РФ.

Семью, оказавшуюся под завалами дома в пригороде Запорожья в результате ночного российского ракетного обстрела, спасли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, армия РФ в ночь на 12 октября ударила ракетами по Запорожью. Оккупанты попали, в частности, и на территорию частного домовладения в одном из поселков пригорода.

На момент обстрела семья из трех человек, проживавшая в этом доме, скрывалась от ракет России в погребе. Но в результате удара произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек, а женщину, мужчину и ребенка — заблокировало.

Прибывшие на место спасатели с помощью спецоборудования деблокировали семью. Граждане, к счастью, не пострадали, и медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, в последние недели Россия ежедневно мощно обстреливает Запорожье, в частности, гражданскую инфраструктуру. Только за ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью около семи ракет С-300.

А вечером, 11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
4792
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