В приграничных областях России ввели "режим террористической угрозы": в Генштабе объяснили, зачем

В приграничных областях России ввели "режим террористической угрозы": в Генштабе объяснили, зачем

Местные жители запрещают фиксировать перемещение колонн вооружения и военной техники.

Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 12 апреля.

Кроме того, в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей России под видом высокого уровня "террористической угрозы", усилен административно-полицейский режим.

"Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей российской федерации, под видом высокого уровня "террористической угрозы", усилен административно-полицейский режим", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью Украины, началась паника. Поэтому местные власти вводят желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".

Читайте также:

Переговоры проходят крайне тяжело, Россия пытается публично давить на их процесс — Подоляк

"Меня раздели, на голову мешок надевали": староста села в Черниговской области рассказала о русском плену

"Украинских баб насилуй и мне ничего не говори": жены русских оккупантов призывают к преступлениям (аудио)